Frattura del polso per Towns, verrà rivalutato tra due settimane

Karl-Anthony Towns ha rimediato la frattura del polso sinistro prima dell’All Star Weekend, ora Minnesota non lo avrà a disposizione per le prossime due settimane. Intorno al 10 marzo verrà rivalutato e si capirà quando potrà tornare in campo.

Considerato che i Timberwolves sono a 11 partite di distanza dall’ottavo posto, può darsi che si decida di tenerlo fuori fino al termine della stagione.

Towns sta tenendo medie di 26.5 punti, 10.8 rimbalzi, 4.4 assist e 1.2 stoppate, con 51% dal campo, il 41% da 3 e l’80% dalla lunetta. Tuttavia quest’anno Towns ha saltato già 18 partite, dopo averne saltate solamente cinque nelle sue prime 4 stagioni NBA.