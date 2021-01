Sembrava un infortunio da poco, ma la settimana di stop prevista per CJ McCollum si è trasformata in almeno un mese quando gli è stata riscontrata una frattura al piede sinistro.

Esami più approfonditi hanno infatti rilevato una frattura e una distorsione al centro del piede sinistro, dopo la gara di sabato scorso vinta dai Blazers contro Atlanta. McCollum dovrà indossare un tutore per camminare e sarà rivalutato tra 4 settimane.