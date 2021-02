Fratture per Mitchell Robinson e Cole Anthony, out tre settimane minimo

Mitchell Robinson si è operato per ridurre la frattura alla mano destra e non tornerà prima dell’All Star Game. Stesse tempistiche per il rookie dei Magic, Cole Anthony, che si è rotto la prima costola.

Fuori anche Chimezie Metu dei Kings per una frattura al polso. Resterà fuori diverse settimane, probabilmente fino a fine marzo.

Robinson sta tenendo medie di 8.4 punti ed altrettanti rimbalzi, più 1.5 stoppate e 1.2 rubate. Per Anthony invece 11 punti, 4.4 rimbalzi e 3.8 assist.

Per Metu 3.4 punti e 2.1 rimbalzi in soli 6.5 minuti di utilizzo.