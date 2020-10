Free agents NBA, Cousins e Thomas vogliono tornare

Tra i free agents appetibili sul mercato non ci sono solo i vari Anthony Davis, Fred VanVleet e DeMar DeRozan; su NBA.com troviamo altri 5 free agents che vorrebbero tornare in campo nonostante l’età che avanza, e/o varii infortunii.

Carmelo Anthony è sparito dai radar NBA per oltre un anno, prima di firmare con i Blazers e snocciolare una stagione di tutto rispetto per i suoi 36 anni, con oltre 15 punti a gara sia in stagione regolare che nei Playoffs. Lui però non ne ha ancora abbastanza, e vorrebbe restare nel basket che conta almeno per un’altra stagione.

Storia diversa per DeMarcus Cousins, che dopo tre brutti infortunii nel giro di un anno e mezzo circa ha tirato il freno per oltre una stagione, e adesso si dichiara pronto al rientro, sul suo profilo Twitter.

31 anni per Isaiah Thomas, il quale ha rivelato di essersi sottoposto a un’operazione all’anca lo scorso maggio per porre rimedio a un dolore che lo lancinava dal lontano 2017. IT ha dichiarato di essere disposto a qualunque ruolo all’interno di una squadra, dal titolare alla chioccia. Un suo ritorno ai Celtics non sarebbe nemmeno così impossibile.

Non si lascia abbattere nemmeno Jamal Crawford, che aveva firmato con i Nets per il rientro nella bolla, ma è dovuto restare seduto tutto il tempo per un infortunio al ginocchio. Alla soglia dei 40, crede di poter ancora dire la sua.

Sono passati più di due anni dalla sua ultima apparizione su un campo NBA, nel frattempo Joe Johnson si è portato a casa campionato e titolo di MVP della BIG3 nel 2019. A 39 primavere, potrebbe ancora tornare utile per qualche squadra in cerca di un grande vecchio. Vecchio sì, ma con un fisico da ragazzino.