La G League sbarca fuori confine e avrà una franchigia in Messico, più precisamente nella capitale. Saranno i Capitanes di Città del Messico che avranno come General Manager l’ex South Bay Lakers, Nick Lagios.

The NBA G League is launching its team in Mexico City for 2021-22 season, and the franchise Capitanes‘ general manager is Nick Lagios, who has worked for the Lakers‘ affiliate (South Bay) since 2016.