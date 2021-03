Gabriele Procida al draft NBA? Intanto ESPN lo colloca al #51

Gabriele Procida sta giocando una grande stagione a Cantù, dopo aver debuttato già lo scorso anno.

Il classe 2002 sta viaggiando a circa 7 punti in 15 minuti, con il 59% da 2 e il 43% dall’arco, cifre che l’hanno fatto balzare nel Mock Draft di ESPN. La testata giornalistica sportiva più importante al mondo lo dà al #51, cioè dentro al secondo giro.

Resta comunque il fatto che Gabriele Procida potrebbe anche decidere di non dichiararsi al draft NBA, aspettando eventualmente quello del 2022. Anche nel caso in cui venisse scelto, però, il talento che ha esordito poche settimane fa in nazionale maggiore dovrebbe restare in Europa ancora qualche anno.

Curiosamente viene dato ben prima del madrileno Carlos Alocen, dato al #74 e poco dopo a Petrusev e Jokubaitis dati intorno ad inizio secondo giro.