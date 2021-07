Il giovane Gabriele Procida, nell’ultimo anno a Cantù, ha deciso di togliere il suo nome dalla lista del draft NBA. Giocherà un’altra stagione in Europa, ma forse non più alla Fortitudo Bologna come sembrava fino a qualche settimana fa, e poi probabilmente opterà per iscriversi nuovamente al draft, quello del 2022 (dove ci sarà anche Paolo Banchero).

19-year old Italian wing Gabriele Procida, a projected second round pick, will withdraw from the 2021 NBA Draft, a source told ESPN. — Jonathan Givony (@DraftExpress) July 7, 2021