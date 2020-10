Gallinari e Belinelli alla ricerca di un contratto

Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono stati tra i protagonisti del Festival dello Sport, e hanno parlato della loro free-agency a Gazzetta.it.

Belinelli: “La mia volontà è rimanere in NBA, uno-due anni di contratto con una squadra da Playoff e magari da titolo. È la mia mentalità: poter essere utile a una squadra che lotta per vincere.”

Gallinari: “Giocare per il titolo viene prima di un contratto importante? Sì, stavolta sì, anche perché non ho più 20 anni. Non è detto che chi punta al titolo abbia il budget che ci si aspetta.”