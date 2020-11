Gallinari: “Ho deciso subito per Atlanta”

Danilo Gallinari ha scelto gli Atlanta Hawks, e si è confidato in un’intervista alla Gazzetta:

“Il loro progetto è stato determinante. Hanno una squadra giovane e molto talentuosa, hanno le idee molto chiare su quello che vogliono fare nei prossimi anni. È quello che mi ha colpito di più, tanto che ho deciso poche ore dopo l’inizio del mercato.”

L’importanza di un contratto lungo: “Il progetto di Atlanta e la lunghezza del contratto hanno fatto la differenza. Per me era fondamentale un contratto di almeno tre anni, ed è quello che ho cercato. Alla mia età è importante guardare anche a quell’aspetto. Anche nel 2017, quando poi ho scelto i Clippers, avevo scartato opzioni a breve termine: quello non è cambiato.”

Riguardo al suo ruolo in squadra: “Quello di sempre, leader del gruppo e veterano della squadra. Negli ultimi due anni ho giocato in squadre giovani che hanno fatto molto meglio rispetto alle aspettative. Ad Atlanta sarà lo stesso.”