Gallinari racconta il Coronavirus: “Vinceremo insieme”

Il nostro Danilo Gallinari, dall’auto quarantena del suo appartamento a Oklahoma City, ha scritto un pezzo per The Players Tribune in cui racconta la sua esperienza.

Eccone alcuni stralci:

“Sono sempre il primo giocatore delle squadre a scendere in campo per la palla a due e, solitamente, quando arrivo i tre arbitri sono già ai loro rispettivi posti: uno a metà campo e gli altri due all’altezza di linea dei tre punti. Ma esco quella sera e gli arbitri non ci sono.

E capisco che c’è qualcosa che non va.”

“Non appena i giocatori hanno visto gli arbitri dialogare con i preparatori, siamo tornati pian piano alle nostre panchine. E ricordo che quando ho raggiunto il resto della squadra tutti erano molto confusi.

Nessuno sapeva che stava succedendo. Compreso il sottoscritto.

Ma sapete la prima cosa che mi è venuta in mente, vi giuro, è stata il coronavirus.”

“Negli spogliatoi l’attesa per capire cosa stava succedendo sembrava infinita. Eravamo seduti lì cercando di capire qual fosse il problema.

Dopo qualche minuto mi sono rivolto ai miei compagni.

“Ragazzi,” dissi. “Secondo me tutto ciò ha a che fare con quel virus. Il coronavirus.”

Appena pronunciata quella frase, un gruppo di giocatori ha iniziato a farmi delle domande. E mi sono trovato in mezzo agli spogliatoi a rispondere alle domande di tutti quanti.

I ragazzi volevano solo qualche informazione. Direi che la maggior parte di loro non fosse preoccupata.

Ma io? Io ero preoccupato davvero.”

“È da circa un mese che ogni volta che squilla il mio telefono e vedo una chiamata dall’Italia mi preparo a ricevere brutte notizie.

E ultimamente mi squilla parecchio.

Qualche settimana fa mi è squillato il telefono e ho visto che si trattava del mio migliore amico dall’Italia. Mi ha raccontato che sua nonna, una signora che conoscevo bene, era mancata per via del virus. Aveva 80 anni ma prima che scoppiasse la pandemia era in ottima salute.

Poi all’improvviso ha contratto il virus, e dopo è stata ricoverata. E ovviamente da quel momento in poi la famiglia non ha più potuto visitarla. In Italia in questo momento non puoi andare a trovare i pazienti in ospedale. Non ti fanno entrare per evitare che la situazione peggiori.”

“Vengo dal nord d’Italia che è una delle zone più colpite dal virus. Conosco tante persone coinvolte, che si sono ammalate o che hanno visto ammalarsi i propri cari. Conosco anche dei medici e specialisti che hanno chiuso i propri studi per andare a dare una mano negli ospedali sovraffollati. È il mio Paese e la mia regione quindi sono in contatto con tante persone che si trovano lì e che mi raccontano ciò che vedono. Conosco la situazione nelle case, per strada, negli ospedali, con la presenza della polizia e dell’esercito e tutto fa veramente paura.”

“Oltre a restare in contatto con parenti e amici, una delle cose che mi ha aiutato a gestire questo periodo, sono state le nostre chat di gruppo con i compagni di squadra e le chiamate su FaceTime. Il solo fatto di poter vedere le facce dei miei compagni e chiedergli come stanno le famiglie, e la possibilità di sostenerci a vicenda è davvero bello, ne avevamo proprio bisogno.

Le videochiamate assomigliano molto alle nostre partite. Perché CP non è solo il nostro leader in campo. Prende l’iniziativa anche durante le conversazioni su FaceTime. È lui a decidere di cosa parlare e la conversazione scorre.

Oltre a quello, CP e io parliamo quasi tutti i giorni. È una persona fantastica. Davvero. Già quando la situazione stava peggiorando in Italia mi disse che avrebbe voluto aiutare la mia regione e gli ospedali locali. Ha fatto tante cose per dare il suo contributo e aiutare. Non so come ringraziarlo. Ciò che so per certo è che l’Italia ha un grande amico in Chris Paul. È davvero speciale.

Per quanto mi riguarda cerco di fare la mia parte sia qui a OKC che a casa mia in Italia. Collaboro con il dipartimento sanitario di Oklahoma City per l’acquisto di centinaia di kit per i tamponi, così come per procurare mascherine e altre forniture di cui gli ospedali hanno davvero bisogno. In Italia ho partecipato alla raccolta fondi per la costruzione di un nuovo ospedale nei pressi di Milano che è stato realizzato nel giro di qualche settimana e che fornirà posti letto e cure per chi ne ha bisogno.”

“Quindi a tutti coloro che sono negli Stati Uniti, il mio Paese d’adozione, dico: continuiamo a essere responsabili e a rimanere a casa. Continuate così! Stiamo facendo la cosa giusta e stiamo prendendo tutte le precauzioni possibili. Dobbiamo stare lontani ora per poter superare la crisi insieme.

A questo punto vorrei parlare direttamente all’Italia. Al mio Paese. Al mio popolo.

Tutti quelli che mi conoscono sanno che sono una persona molto positiva. Sono ottimista. Sono anche una persona che ama il proprio Paese con tutto il cuore e conosce bene la forza e la resilienza del popolo italiano.

Ma ciò che abbiamo davanti in questo momento, questo coronavirus, è sicuramente un avversario tosto. Ma non è neanche lontanamente forte come noi.

Vinceremo.

Insieme.

Ciascuno di noi dovrà fare degli sforzi. Non sarà facile. Ma vinceremo.

Ciò che dico alla mia famiglia e ai miei amici è che ora più che mai dobbiamo restare uniti, agire per il bene comune e avere un occhio di riguardo per il prossimo. Questo ci farà scalare la montagna.”

“Ma c’è una cosa di cui sono certo.

Non durerà all’infinito.

E mentre sono seduto qui a scrivere posso dire sinceramente che vedo una luce alla fine del tunnel. Il nostro Paese sta già vedendo una svolta. Restiamo a casa e prendiamoci cura di coloro che hanno più bisogno di noi e in questo modo stiamo facendo del nostro meglio.

Ho tantissima stima per i miei connazionali e per il modo in cui stiamo gestendo la situazione. Siamo una grandissima squadra.

Quindi concludo dicendo all’Italia e al mio popolo che per me siete una fonte d’ispirazione.

Con tanto affetto,

Danilo Gallinari”