Garnett ai T’Wolves: “Non parteciperò alla cerimonia del ritiro della mia maglia”

In un’intervista a The Athletic, Kevin Garnett ha annunciato la sua assenza a una possibile cerimonia di ritiro della sua maglia #21 a Minnesota, almeno finché Glen Taylor ne sarà il proprietario.

Quando nel 2015 Garnett tornò a Minnesota, la sua idea era quella che sarebbe poi entrato a far parte della proprietà dei Timberwolves, ma dopo la morte di Flip Saunders il proprietario della franchigia, Glen Taylor, chiamò Tom Thibodeau a ricoprire quello che sostanzialmente sarebbe potuto essere il ruolo di Garnett.

Ecco le sue parole: “Glen lo sa bene, non parteciperò. Per prima cosa, non è una cosa genuina. E secondo, lui sta ricevendo pressioni da un sacco di tifosi e, imagino, dalla comunità. Glen e io avevamo un accordo prima che Flip morisse, e quando Flip è morto quell’accordo è morto con lui. Per questo, non poerdonerò Glen. Non lo perdonerò per questo. Pensavo fosse una persona sincera, un uomo d’affari onesto, e quando Flip è morto, tutto è scomparso con lui.”

“Non c’è motivo per lamentarsi. Bisogna andare avanti. Adoro i miei anni in Minnesota, e in quella comunità. A questo punto, non voglio avere alcun collegamento con Glen Taylor o con la Taylor Corp., o qualunque cosa che abbia a che fare con lui. Amo i miei Timberwolves, amerò per sempre i miei ragazzi, amerò per sempre le mie persone là. Avrò per sempre un posto speciale nel mio cuore per la città di Minneapolis e lo Stato del Minnesota. Ma non faccio affari con i serpenti.”