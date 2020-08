Gary Harris e Kyle Lowry saranno in campo stasera

Gary Harris farà finalmente il suo debutto nella “bolla” di Orlando dopo aver saltato le 13 partite ufficiali più le 3 di preparazione. Un problema all’anca l’ha tenuto fuori a lungo, ma stasera in gara-6 scenderà finalmente in campo, con una limitazione nel minutaggio (togliendone a Craig e Morris). I Nuggets sono sotto 2-3 nella serie contro gli Utah Jazz. Per lui 10.4 punti e 1.4 rubate di media. Ancora out Will Barton.

Stasera ci sarà anche Kyle Lowry, veterano dei Raptors. I campioni in carica inizieranno oggi la semifinale di Conference contro i Celtics. Lowry aveva subito una distorsione alla caviglia, ma il giocatore ha recuperato e ci sarà. Per lui 19.4 punti, 7.5 assist, 5 rimbalzi e 1.4 rubate.