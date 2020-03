George Karl: “I Nuggets dovrebbero prendere CP3”

Intervistato dal podcast DNVR Nuggets, George Karl ha detto la sua riguardo a un possibile cambio di roster degli stessi Nuggets.

Ecco le parole di Karl: “Spero che cerchino una point guard. Credo che Chris Paul sia quello che dovrebbero aggiungere. Chris Paul e Murray funzionano molto bene insieme, secondo me. Entrambi sono grandi tiratori, Chris Paul tira meglio di Murray. Ora Jokic è il miglior passatore in squadra; non che sia un male, è fantastico. Ma penso sia meglio avere una point guard vicina a Jokic, così che possano dividersi le responsabilità. Al momento Jokic non vuole prendersi la totale responsabilità della squadra, se ci fosse anche Paul potrebbe pensarci lui in certi momenti.

Sono un tifoso di Murray, ma secondo me ogni tanto pensa un po’ troppo a segnare. Io voglio ragazzi che pensino a giocare a pallacanestro, non al tabellino.”