Giannis Antetokounmpo alza bandiera bianca: la sua gara-4 è finita!

Incredibile a DisneyWorld! Non bastava per i Milwaukee Bucks il fatto di essere sotto 0-3, ora piove sul bagnato: Giannis Antetokounmpo ha subìto un’altra distorsione alla caviglia e, probabilmente, manda i titoli di coda sulla stagione della sua squadra.

Uscito zoppicante dall’arena dopo gara-3, Antetokounmpo era stato messo in dubbio (game time decision) sperando che potesse recuperare in extremis. Antetokounmpo ha segnato 19 punti in soli 11 minuti, prima che la sua caviglia si girasse in una penetrazione contro Iguodala.

Antetokounmpo ha chiuso la sua stagione regolare con un probabile MVP, il secondo di fila, e con il premio di Difensore dell’anno, ma una probabile uscita anticipata ai Playoffs ancora una volta. Nell’estate 2021 il greco sarà in scadenza.