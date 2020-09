Giannis Antetokounmpo bissa l’MVP della stagione regolare

Giannis Antetokounmpo è di nuovo MVP della stagione regolare NBA. Contano le partite fino allo stop per CoronaVirus, cioè fino al 11 marzo.

Giannis Antetokounmpo ha tenuto medie di 29.5 punti, 13.6 rimbalzi e 5.6 assist in 63 partite, numeri che l’hanno fatto inserire nel primo quintetto All-NBA. I suoi Bucks hanno chiuso con il miglior record in stagione, salvo farsi brutalmente eliminare nel secondo turno contro Miami.

Nei giorni scorsi Antetokounmpo ha tolto il follow da Instagram a tutti i suoi compagni, ma poi ha detto di essere desideroso di tornare in campo con i Bucks la prossima stagione. Ha avuto due incontri privati con la dirigenza per capire come muoversi nel mercato.