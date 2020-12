Giannis Antetokounmpo ha deciso: futuro ai Milwaukee Bucks con un super rinnovo!

Giannis Antetokounmpo non si muove!

I Milwaukee Bucks avevano tremato nelle ultime settimane dopo che Bogdanovic fece saltare una trade molto importante, per poi firmare agli Hawks.

Tuttavia il tentativo di migliorare la squadra e l’arrivo di un All Star come Jrue Holiday è stato abbastanza per il due volte MVP della stagione regolare Giannis Antetokounmpo. Per lui contratto faraonico quinquennale da oltre 228 milioni di dollari, che partirà dal 2021-22 quindi resterà a Milwaukee fino al 2026 (anche se ha una player option nell’ultimo anno).

Il 25enne greco di origine nigeriana guadagnerà 27.5M quest’anno, $39.3 milioni la stagione prossima, poi $42.5M, poi $45.6M, poi $48.8 M ed infine $51.9M nel 2025-26.