Giannis Antetokounmpo MVP, ecco la votazione di Chinellato

Il giornalista Davide Chinellato, penna de La Gazzetta dello Sport, è uno dei 100 con diritto di voto per i premi NBA. Ha spiegato le sue scelte per il riconoscimento di miglior giocatore della stagione, andato alla fine a Giannis Antetokounmpo per il secondo anno di fila.

Per lui il greco ha dominato fino allo stop dell’11 marzo, data che conta ai fini del premio. Chiudono il podio LeBron James e, per lui, Russell Westbrook. Nella verità, invece, Harden è giunto terzo nella votazione totale.