Giannis Antetokounmpo salterà gara-5 per la distorsione alla caviglia sinistra rimediata in G3 ed aggravata nel secondo quarto di G4.

Il #34 dei Bucks ha segnato 19 punti in 11 minuti la partita scorsa, ma poi è deragliato su Iguodala peggiorando la sua caviglia già malmessa e non è più rientrato in campo. I Bucks con un moto d’orgoglio riuscirono ad evitare lo sweep con una bella vittoria in overtime, però ora giocare un’intera partita senza la stella greca è molto dura.