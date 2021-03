Lloyd Pierce non è più l’allenatore degli Atlanta Hawks. Ingaggiato nel 2018 per guidare i giovani Hawks, alla terza stagione NBA è stato chiamato al salto di livello che però non è arrivato.

Il grande mercato di questa off-season che ha portato Gallinari, Bogdanovic, Dunn, Rondo, Hill e Snell aveva alzato di gran lunga le aspettative su questa stagione, ma dopo 34 partite gli Atlanta Hawks ne hanno vinte solo 14, a tre partite dalla zona Playoffs.