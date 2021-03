Gli Houston Rockets ritireranno la #13 di James Harden

James Harden ha lasciato gli Houston Rockets circa un mese fa e si è già ambientato bene ai Brooklyn Nets, vincendo già il player of the month per la Eastern Conference.

Il proprietario dei Rockets ha ammesso allo Houston Chronicle: “James Harden sarà sempre un Rocket. Certamente ritireremo la sua maglia. Ha fatto diventare indimenticabili i miei primi tre anni di proprietà. Il successo che ha dato a questa franchigia in otto anni e i momenti con i nostri tifosi e la nostra comunità sono davvero rimarchevoli”.

Harden guida la franchigia in triple segnate, assists, triple doppie e tiri liberi. Solo Olajuwon ha segnato più punti in maglia Rockets.

Sarà la sesta maglia ritirata da Houston dopo Yao Ming (11), Clyde Drexler (22), Calvin Murphy (23), Moses Malone (24), Hakeem Olajuwon (34) e Rudy Tomjanovich (45).