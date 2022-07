Gli Indiana Pacers sono interessati a DeAndre Ayton

Gli Indiana Pacers stanno dimostrando interesse per il centro dei Phoenix Suns DeAndre Ayton.

Ayton è restricted free agent, quindi se i Suns dovessero ricevere un’offerta per Ayton avrebbero 48 ore di tempo per pareggiarla; passato questo tempo, il giocatore sarebbe libero di accettare l’offerta e firmare per i Pacers.

Phoenix avrebbe in progetto di usare Ayton come pedina per far arrivare Kevin Durant in Arizona, ma se i Pacers dovessero materializzare la loro offerta per lui diventerebbe impossibile per i Suns scambiarlo con i Nets (almeno fino al 15 dicembre), anche se dovessero pareggiarla.