Gli Warriors e la trade exception da 17 milioni: chi potrebbero prendere?

Gli Warriors hanno la possibilità di assorbire un contratto di massimo 17 milioni senza dover pensare ad eventuali trade, ma solamente spendendo la trade exception da 17 milioni – o parte di essa – creatasi dalla trade di Iguodala verso Memphis. L’unico problema è che essa scadrà in estate, se non verrà utilizzata.

Ecco allora i possibili target della franchigia di San Francisco tra i giocatori, come riferisce NBC Sports Bay Area. Possibile che Golden State sia costretta a cedere qualche scelta nello scambio, per venire incontro all’altra franchigia.

In questa prima scheda troverete i giocatori “da sistema” che potrebbero interessare maggiormente la franchigia (visto il cap intasato del prossimo anno), mentre nella prossima scheda ci saranno quelli più forti.

Derrick Rose (7.7 milioni per il 2020/21)

2019-20 stats: 18.1 punti, 49% dal campo, 31% da 3 con 5.6 assist in 26′

Sarebbe il leader perfetto della second unit o anche a fianco di Curry con Thompson spostato da 3. Non ha più l’atletismo di un tempo, ma nel tempo ha messo su un buon tiro da fuori (con Minnesota tirava con quasi il 40% dall’arco).

Tomas Satoransky (10 milioni per il 2020/21 e anche per l’anno dopo)

2019-20 stats: 9.9 punti, 43% al tiro, con il 32% da 3, ma anche 3.9 rimbalzi, 5.4 assist e 1.2 rubate in 29′

Con la possibilità di giocare tutti i tre ruoli da esterno ed essendo un ottimo passatore, si inserirebbe alla perfezione nel sistema di coach Kerr. Ricorda uno Shaun Livingston, ma con più tiro da fuori (quest’anno ha faticato, ma nelle scorse stagioni è andato ben oltre il 40% dall’arco)

Reggie Bullock (4.2 milioni per il 2020/21)

2019-20 stats: 8.1 punti e 2.6 rimbalzi, 40% dal campo, 33% da 3, in 24′

Altro innesto per la panchina, è un tiratore affidabile in carriera, intorno al 40% dall’arco. Quest’anno ha avuto problemi fisici fino a gennaio, quindi ha giocato poco con i Knicks, ma nelle 29 gare giocate ha dato un contributo solido, toccando anche un high di 21 punti ad Atlanta.

Taj Gibson (9.5 milioni nel 2020/21)

2019-20 stats: 6.1 punti e 4.3 rimbalzi, con il 58% dal campo

Come per Bullock, il suo contratto non è interamente garantito e c’è bisogno che i Knicks esercitino l’opzione per far funzionare la trade. Quasi 10 milioni potrebbero essere tanti per gli Warriors, già tremendamente sopra il cap, ma per una stagione potrebbero anche decidere che l’energia che Gibson sprigiona sotto le plance avversarie per dare “secondi possessi” possa venire ripagata in quel modo.

Mike Scott (5 milioni nel 2020/21)

2019-20 stats: 5.7 punti e 3.6 rimbalzi, con il 36% da 3 in 18′

Nel roster di Golden State c’è sempre spazio per un’ala che ha tirato con il 40% da 3 nelle ultime tre stagioni. Per il ruolo è un po’ piccolino, cosa che paga parecchio in difesa. Però il suo apporto offensivo e in termini di spaziature in 10-15′ sul parquet potrebbe essere fondamentale in casa Warriors.

Tony Snell (12.2 milioni nel 2020/21)

2019-20 stats: 8 punti e 2.2 assist, con il 40% da 3 in 28′

Detroit ripartirà probabilmente dal solo Griffin e giovani, quindi sarebbe ben disposta a cedere gli oltre 12 milioni di Snell (player option che di sicuro eserciterà). Golden State farebbe un sacrificio per una stagione, visto che quel contratto peserebbe tantissimo a causa della luxury tax. Tuttavia un 3&D serve sempre in una squadra che vuole lottare per il titolo: la sua capacità di cambiare su più giocatori e il suo tiro da fuori più che affidabile lo renderebbero un obiettivo interessante per la franchigia di San Francisco.

Darius Miller (7 milioni nel 2020/21)

2018-19 stats: 8.2 punti e 2.1 assist, con il 37% da 3, in 25′ (quest’anno non ha giocato)

Rottosi il tendine d’Achille durante il training camp, Miller non ha mai giocato quest’anno, ma sarà pronto in vista del prossimo training camp. Nelle ultime due stagioni giocate è stato un elemento importante della panchina dei Pelicans, con circa 8 punti ed il 40% abbondante dall’arco.