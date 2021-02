Golden State Warriors, si lavora per quest’anno o si punta al 2022?

Inizio di stagione sfortunato per i Golden State Warriors, a causa dell’infortunio al tendine d’Achille per Klay Thompson, nella giornata prima del draft, che è costato un notevole calo di valore per la seconda scelta, poi trasformata in James Wiseman.

Nonostante tutto GS è ancora lì a lottare per i playoff, grazie ad un Stephen Curry versione MVP ed a Green visto molte volte a motivare e aiutare Wiseman. Il resto del roster è ancora in evoluzione: Wiggins vive di alti e bassi, mentre Kelly Oubre Jr. ha iniziato la stagione con percentuali discutibili, anche se ultimamente ha migliorato l’efficenza.

Al momento i Warriors sono quinti per defensive rating, soprattutto grazie a Draymond che sta prendendo le redini difensive della squadra.

I Warriors sono diciannovesimi per offensive rating, e sono la seconda squadra per ritmo.

Come anticipato GS ha ritrovato Stephen Curry, dopo la scorsa annata in cui ha giocato solo 5 partite, complici l’infortunio alla mano e la pausa per il COVID. Al momento il numero 30 sta girando a 30 punti, 5 rimbalzi e 6 assist con il 49% dal campo e il 43% da 3, cifre molto simili a quelle che gli fecero vincere il secondo MVP. Se andiamo a comparare le statistiche avanzate notiamo come le due stagioni siano simili anche sotto questo aspetto. Curry sta girando con un 66% di TS% (.008 in meno rispetto al 2016), un TOV% di 12.4 (0.5 in meno) e 61% di eFG% (5% in meno). Rimanendo, nonostante l’assenza di altre stelle, su un 32% di USG%.

Per Golden State si prevede un futuro roseo, con l’innesto di Wiseman, lungo che tanto mancava ai Golden State Warriors, la scelta al prossimo Draft (protetta top 3, che si potrebbe trasformare in una non protetta nel 2022, da Minnesota) e Nico Mannion, che viaggia a 21 punti 3 rimbalzi e 7 assist in G-League e i vari Paschall, Lee, Poole, Looney e Chriss (attualmente out per infortunio).

Possiamo dire che se Stephen Curry dovesse continuare su queste cifre e la squadra (al momento settima nella Western Conference) dovesse trovare la quadratura del cerchio siamo sicuri che ne vedremo delle belle in un Ovest dove la battaglia per i playoff sarà sicuramente avvincente.