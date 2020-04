Golden State punterà James Wiseman oppure Deni Avdija

Qualche giorno fa avevamo esaminato le possibilità che hanno gli Warriors al prossimo draft NBA.

Bleacher Report è sicura che i Golden State Warriors sceglieranno James Wiseman, se non riusciranno a fare trade-down o cedere l’altissima scelta che si ritroveranno per le mani (difficile esca dalle prime tre).

Il centro che ha giocato solamente tre gare con i Tigers quest’anno aiuterebbe il reparto lunghi di coach Kerr che, dietro a Green, si ritrova solamente Bender (con un 10-day contract) e Looney spesso infortunato. Tuttavia per molti addetti ai lavori, Wiseman è ancora grezzo e non ci si può aspettare un impatto come quello di Dwight Howard quando fu scelta #1

Un altro insider, Monte Poole di NBC Sports, ricorda come molte volte gli scout abbiano seguito Deni Avija questa stagione in Eurolega, quindi nel caso gli Warriors riescano ad avere una scelta tra la 3 e la 5 è possibile che la usino per pescare l’ala israeliana.