Goran Dragic, accordo per un altro anno con i Miami Heat?

Se anche oltreoceano la pallacanestro nelle grandi arene NBA ha dovuto necessariamente fermarsi data l’emergenza Covid-19, le trattative del basket professionistico in questo periodo non si sono certamente fermate. Secondo quanto comunicato da alcuni media americani e sloveni, l’asso sloveno Goran Dragić che dal 2015 veste la maglia degli Heat, è intenzionato a firmare un contratto con riduzione significativa dell’ingaggio a conclusione di questa stagione. Lo stesso Dragić, che a breve spegnerà le 34 candeline, avrebbe fatto capire che non è arrivato il momento di lasciare l’NBA, affermando di avere l’intenzione di rimanere a Miami ancora per almeno un anno.

Come previsto dal contratto quinquennale, il compenso del talento sloveno nell’ultima stagione ammonterebbe a 19,2 milioni di dollari. Ovviamente un eventuale accordo amichevole con proroga formale per il prossimo anno ridurrebbe drasticamente il livello di salario che Dragić percepisce a Miami. Come riportato dal sito di basket dedicato ai fan della squadra del Florida tale possibilità non è per nulla remota viste le ottime performance sfoderate dal giocatore sloveno negli scorsi mesi. Per lui cifre importanti messe a referto, con medie di 16 punti, 5 assist e oltre 3 rimbalzi a partita. Firmando un contratto così breve, i Miami Heat manterranno grande spazio salariale per l’estate 2021, dove ci sono tantissime stelle in scadenze. Solo Jimmy Butler è sotto contratto oltre la prossima stagione!

Un paio di mesi fa, nel dubbio se rientrare in Slovenia o meno all’inizio della crisi, Goran ha deciso di rimanere a Miami, dove sta trascorrendo il suo tempo in compagnia dei propri famigliari. Come hanno osservato alcuni giornali sloveni, non potendo allenarsi sul campo – solo da qualche giorno il suo compagno Jimmy Butler ha regalato un canestro ad ogni giocatore degli Heat – Goran riesce a dedicarsi alla famiglia, giocando con i bimbi ed aiutando all’occorrenza la moglie nelle faccende domestiche. Insomma, un campione duttile e versatile sia sul campo sia fuori dal campo!