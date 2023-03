Goran Dragic lascia i Bulls, Toronto prende Will Barton, tagliato Juancho Hernangomez

In NBA sono le ultime ore per tagliare dei giocatori, affinché poi possano firmare per una squadra da playoffs. Ecco perché i Chicago Bulls hanno rilasciato lo sloveno Goran Dragic, apparso in 51 partite quest’anno con medie di 6.4 punti e 2.7 assist in 15′.

Un altro giocatore europeo è stato rilasciato: si tratta di Juancho Hernangomez, in quanto i Toronto Raptors avevano bisogno di un posto a roster per poter aggiungere Will Barton. Il veterano USA si era accordato qualche giorno fa per un buyout con gli Wizards.

Entrambi i giocatori europei erano in scadenza di contratto al minimo salariale: Toronto e Chicago pagheranno loro l’intero importo del contratto, a cui si aggiungerà l’ingaggio della loro nuova squadra. Per disputare i Playoffs possono firmare fino all’ultimo giorno di regular season NBA.