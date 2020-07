Gordon Hayward: “A settembre lascerò Orlando per assistere alla nascita di mia figlia”

Gordon Hayward ha annunciato che a settembre, quando sua moglie entrerà in ospedale per partorire, lui lascerà Orlando. Per la coppia sarà la quarta figlia.

Sarà un duro colpo per Boston, in quanto Hayward salterebbe alcune gare nella parte più importante dei Playoffs, nel caso che la franchigia biancoverde ci arrivi, ovviamente. Se un giocatore o un membro dello staff lascia la “bolla” autorizzato, poi potrà rientrare ma solamente dopo aver trascorso 4 giorni di quarantena totale.

Quest’anno il #20 dei Celtics sta tenendo medie di 17.3 punti, 6.5 rimbalzi e 4.1 assist e per la prossima stagione ha una player option da 34.2 milioni che quasi sicuramente sfrutterà.