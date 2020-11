Gordon Hayward lascia Boston, su di lui i Knicks!

La scadenza per esercitare o declinare le player option per la stagione 2020/21 è fissato per oggi alle ore 23 italiane. Molti hanno già deciso che fare, ma alcuni mancavano ancora all’appello. Quelli che l’hanno esercitata saranno unrestricted free agent a luglio 2021, mentre quelli che l’hanno declinata possono già ora scegliersi la nuova squadra (o tornare nella stessa con un contratto differente).

Gordon Hayward è il nome più importante in lizza, ma alla fine ha deciso di non prendersi i 34.2 milioni del suo ultimo anno di contratto con i Celtics e sarà quindi free agent. Su di lui c’è fortissimo l’interesse dei New York Knicks, possibile un quadriennale intorno ai 100 milioni.

Un altro nome di peso è quello di Andre Drummond che ha deciso di esercitare l’opzione e guadagnare 28.7 milioni dai Cavaliers. Era in dubbio, ma ha voluto dare fiducia a Cleveland, anche e forse soprattutto per una questione economica.

Jabari Parker ha esercitato l’opzione da 6.5 milioni e resta un altro anno ai Sacramento Kings.

James Ennis III ha deciso di diventare free agent e quindi lascia gli Orlando Magic, che qualche giorno fa hanno firmato il rookie Chuma Okeke, scelto al primo giro lo scorso draft ma mai aggiunto al roster in quanto infortunato. Stessa cosa per Rodney Hood dopo l’arrivo di Covington.

DeMar DeRozan ha esercitato la sua con gli Spurs, mentre Robin Lopez ha declinato quella con i Bucks (ma potrebbe tornare al minimo).

JaMychal Green e Avery Bradley non le hanno esercitate e potrebbero ricevere contratti più remunerativi.

Ecco tutte le opzioni, suddivise per ruolo:

Point Guards

Mike Conley , Jazz ($34,502,132): esercitata



, ($34,502,132): esercitata Rajon Rondo , Lakers ($2,692,991): declinata

, ($2,692,991): declinata Austin Rivers, Rockets ($2,369,663): declinata

Shooting Guards

Avery Bradley , Lakers ($5,005,350):

, ($5,005,350): Kentavious Caldwell-Pope , Lakers ($8,543,746): declinata

, ($8,543,746): declinata Evan Fournier , Magic ($17,150,000): esercitata

, ($17,150,000): esercitata Austin Rivers , Rockets ($2,436,046): declinata

, ($2,436,046): declinata Tony Snell , Pistons ($12,178,571): esercitata

, ($12,178,571): esercitata Tim Hardaway Jr., Mavericks ($18,975,000): esercitata

Small Forwards

DeMar DeRozan , Spurs ($27,739,975): esercitata

, ($27,739,975): esercitata James Ennis , Magic ($2,130,023): declinata

, ($2,130,023): declinata Nicolas Batum , Hornets ($27,130,434): esercitata

, ($27,130,434): esercitata Gordon Hayward , Celtics ($34,187,085): declinata

, ($34,187,085): declinata Mario Hezonja , Trail Blazers ($1,977,011): esercitata

, ($1,977,011): esercitata Rodney Hood , Trail Blazers ($6,003,900): declinata

, ($6,003,900): declinata Stanley Johnson , Raptors ($3,804,150): esercitata

, ($3,804,150): esercitata Wesley Matthews , Bucks ($2,692,991): declinata

, ($2,692,991): declinata Otto Porter Jr., Bulls ($28,489,239): esercitata

Power Forwards

Anthony Davis , Lakers ($28,751,774): declinata

, ($28,751,774): declinata Jerami Grant , Nuggets ($9,346,153): declinata

, ($9,346,153): declinata JaMychal Green , Clippers ($5,005,350): declinata

, ($5,005,350): declinata James Johnson , Timberwolves ($16,047,100): esercitata

, ($16,047,100): esercitata Mike Muscala , Thunder ($2,283,034): esercitata

, ($2,283,034): esercitata Jabari Parker, Kings ($6,500,000): esercitata

Centri

Willie Cauley-Stein , Mavericks ($2,286,357): declinata

, ($2,286,357): declinata Andre Drummond , Cavaliers ($28,751,774): esercitata

, ($28,751,774): esercitata Enes Kanter , Celtics ($5,005,350): esercitata

, ($5,005,350): esercitata Robin Lopez , Bucks ($5,005,350): declinata

, ($5,005,350): declinata JaVale McGee , Lakers ($4,200,000): esercitata

, ($4,200,000): esercitata Kelly Olynyk, Heat ($13,598,243): esercitata

lista ripresa da hoopsrumors.com