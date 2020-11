Gordon Hayward posticipa la scadenza per la player option

La data ultima per decidere se esercitare o meno le player option è oggi alle ore 23 italiane. Una delle più importanti e remunerative è quella di Gordon Hayward, da 34.2 milioni.

I Boston Celtics vorrebbero cederlo ma non vorrebbero perderlo gratuitamente, cosa che accadrebbe se Hayward non esercitasse l’opzione. Il #20 ex Utah Jazz sta probabilmente prendendo tempo perché spera che i Celtics gli offrano un pluriennale a cifre inferiori, su un range di circa 25 milioni all’anno.

La nuova data è giovedì sera sempre alle ore 23 italiane.

Per lui quest’anno 17.5 punti, 6.7 rimbalzi e 4.1 assist tirando 50% dal campo, 38.3% dall’arco e 85.5% ai liberi, il tutto in 33′ di utilizzo medio.