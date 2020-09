Gordon Hayward tornerà a #Disneyworld oggi, ma non giocherà questa serie

Gordon Hayward tornerà oggi nel campus di DisneyWorld, dopo aver recuperato bene da una forte distorsione alla caviglia, subìta in gara-1 del primo turno contro Philadelphia.

Il #20 dovrà fare quattro giorni di quarantena, risultare negativo ai due ultimi tamponi e poi potrà tornare a disposizione di Brad Stevens. Il coach dei Celtics ha però chiarito che Hayward non tornerà in campo subito e quindi non ci sarà contro i Raptors: se ne riparlerà in caso di passaggio del turno da parte di Boston.

Hayward, che il prossimo anno potrà esercitare un’opzione da 34.2 milioni, ha tenuto medie di 17.7 punti, 6.7 rimbalzi e 4.1 assist in 33′, tirando con il 50% dal campo.