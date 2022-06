Harden a sorpresa, rifiutata la player option. Ma potrebbe rimanere a Phila

By

Non è andata come ci poteva immaginare e stavolta a stupire il pubblico è stato James Harden. Il Barba, infatti, ha deciso di rinunciare alla player option da 47.3 milioni di dollari con i 76ers rimanendo Free Agent. Ma dietro la decisione di Harden si celerebbe, stando agli insider d’oltreoceano, la sua volontà di firmare comunque con Philadelphia ma a cifre più basse, così da permettere alla franchigia di avere maggiore disponibilità salariale da investire.

Appare evidente, se confermato, che il Barba abbia intenzione di dare l’assalto all’anello e per farlo sembra disposto a rinunciare a milioni di dollari. Adesso bisognerà attendere in primis la firma sul nuovo contratto con i 76ers e poi le mosse che la franchigia della Pennsylvania sarà capace di fare per creare un roster ultra competitivo.