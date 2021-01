La partita fra Houston e Lakers è stata l’ultima giocata da Harden, con ogni probabilità, in maglia Rockets. Come riportato da Adrian Wojnarowski, infatti, Houston ha deciso di tenere fuori il Barba fino a quando una trade non sarà completata.

Le pretendenti non mancano, anche se Brooklyn (in vantaggio) e Philadelphia sembrerebbero le due maggiori indiziate a spingere per la guardia.