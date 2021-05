Secondo quanto riportato da “The Athletic” ma non solo, James Harden rientrerà sicuramente per i Playoff, se non prima, dopo aver recuperato dall’infortunio al collo che lo tiene fermo da un mese a questa parte.

Harden 'very confident' he'll return from injury before playoffs https://t.co/t5CXDU203i pic.twitter.com/uFbtz2tuHp — theScore NBA (@theScoreNBA) May 6, 2021

In stagione Harden ha fatto registrare medie da oltre 25 punti e quasi 11 assist, massimo in carriera. I Nets, reduci da 3 sconfitte consecutive, sono scesi ora al secondo posto, a due gare dai Philadelphia 76ers.