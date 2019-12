Heat, Mavs e Nuggets in vantaggio su Iguodala

Memphis vuole ricavare qualcosa dallo scambio di André Iguodala. Ma le uniche tre squadre che possono fare strada nei Playoffs e che possono offrire stipendi per pareggiare i 17.2 milioni che guadagna Iggy sono Miami Heat, Dallas Mavericks e Denver Nuggets.

Tutte le squadre NBA ad eccezione degli Hawks sono sopra al cap, quindi necessitano di pareggiare i vari stipendi inseriti in eventuali scambi. Memphis poi punta a ricevere una o più scelte, possibilmente con una prima scelta tra queste.

Lo scorso anno Iguodala ha chiuso la stagione regolare con 5.7 punti, 3.7 rimbalzi e 3.2 assist in 68 presenze (22′ di media), cifre cresciute nei Playoffs con 9.8 punti, 4.3 rimbalzi e 4 assist in 30′ sul parquet.

Dallas può mettere sul piatto Courtney Lee, ex giocatore di Memphis, oppure Tim Hardaway.

Miami è quella messa meglio perché ha tanti contratti che potrebbero soddisfare lo scambio: Dragic e Leonard sono in scadenza, mentre Johnson, Olynyk, Winslow (1+1) e Waiters terminano il contratto nel 2021.

Infine Denver, ex squadra di Iguodala, può offrire Plumlee in scadenza oppure contratti più lunghi di Harris o Barton (scadono nel 2022).

Più difficili – ma in NBA mai dire mai – le strade che portano a Lakers, Celtics, Sixers, Raptors o Jazz, in quanto tutte non hanno grandi asset da offrire in cambio ai Grizzlies. Una cosa è certa: Memphis non terrà Iguodala a roster fino a fine stagione, ma cercherà di ricavarne il più possibile in questa sessione di mercato che scade nella prima settimana di febbraio.