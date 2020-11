Henry Domercant promosso nello staff dei Chicago Bulls

Henry Domercant, vecchia conoscenza del basket italiano dopo gli anni spesi a giocare tra Siena e Caserta, sta allenando da qualche anno.

Finalmente è arrivata la promozione in NBA e sarà nello staff di Billy Donovan ai Chicago Bulls. Domercant era già nello staff dei Windy City Bulls, franchigia di G League affiliata a Chicago, fino alla scorsa stagione, poi la promozione in NBA come player development coach.

Oltre a lui, altri tre nel suo ruolo (Ronnie Burrell, Ty Abbott e Max Rothschild) mentre gli assistenti diretti di coach Donovan sono cinque (Maurice Cheeks, Josh Longstaff, John Bryant, Damian Cotter e Billy Schmidt).