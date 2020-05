Sam Smith: “Houston avrebbe battuto Chicago, se fosse arrivata in finale”

L’autore del libro ‘The Jordan Rules’ ne è sicuro: Chicago non avrebbe battuto Houston se fosse arrivata all’ultimo atto.

Se avete guardato i primi sei episodi di The Last Dance, vi siete accorti che ogni tanto interviene Sam Smith. Era un giornalista che nel ’92 fece uscire il suo best-seller “The Jordan Rules”. In quel libro si riportavano screzi all’interno dei Chicago Bulls, che fino ad allora sembravano la squadra perfetta.

Lo stesso giornalista ha rivelato che per lui gli Houston Rockets avrebbero battuto i Bulls, nel caso in cui fossero arrivati in finale. Fondamentale era la presenza di Olajuwon, a cui i Bulls non potevano contrapporre nessuno (pure Jordan lo ammise). Infatti MJ ha avuto un record di 10W – 12L contro Houston in tutta la sua carriera ai Bulls e 1-5 nei tre anni del primo Threepeat…

“Houston batteva di tanto i Bulls. Infatti questi ultimi avevano un record perdente contro i Rockets negli anni da titolo”, Smith ha sottolineato a Jamal Collier del Chicago Tribune. “Otis Thorpe dominava e nessun centro dei Bulls poteva limitare lo strapotere di Hakeem Olajuwon. Houston aveva matchup a proprio favore sia in attacco che in difesa”.

Sam Smith, poi, ha puntato i riflettori su Vernon Maxwell, giocatore che Jordan soffriva parecchio per la sua grandissima intensità su tutto il campo: “Avrebbe tenuto Michael in difesa e poteva attaccarlo anche con le parole, era un pazzo. Attaccava Jordan anche con il trash talking, lo insultava sempre. Certo, Michael poteva tranquillamente fare i suoi 35 punti ma Vernon Maxwell glieli avrebbe fatti sudare tutti dall’inizio alla fine. Gli stava addosso ogni secondo, come nessun altro riuscì a fare nel resto della carriera di Jordan”.

Per otto anni consecutivi i titoli finirono a Chicago (6 volte, con i due threepeat di Jordan) e a Houston (2 titoli, vinti durante l’assenza di Jordan).