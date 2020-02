Houston ci prova con Tristan Thompson e Christian Wood

Gli Houston Rockets provano un altro affare in queste ultime due ore di mercato.

Hanno sondato prima la pista Christian Wood dei Pistons (anche i Celtics sulle sue tracce), ma Detroit non vuole cederlo e probabilmente lo rinnoverà con un pluriennale.

Poi i Rockets hanno puntato Tristan Thompson, in scadenza con i Cavaliers. Tuttavia lo scambio è difficile perché i texani non hanno contropartite valide da inserire. Il lungo canadese non chiederà il buyout se l’affare salta definitivamente, in estate potrebbe decidere di prolungare con Cleveland.