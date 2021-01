Houston ha rifiutato un’offerta importante da Miami per Harden

Pat Riley ci ha provato, ma non ci riuscito (per ora) nell’intento: portare una terza stella (e che stella) a South Beach assieme a Jimmy Butler e Bam Adebayo. L’offerta fatta per portare James Harden (che apprezza la destinazione) ai Miami Heat era veramente considerevole:

Tyler Herro

Duncan Robinson

Andre Iguodala

Kelly Olynik

2025 first round pick

Herro è alla sua seconda stagione NBA e quindi ha ancora 2 anni, oltre a questo, di rookie contract. Gli altri 3, invece, sono tutti giocatori in scadenza, con Robinson che è sicuramente un giovane interessante, poiché è anche il giocatore che ha impiegato meno partite (95) per segnare 300 triple in carriera. Iguodala e Olynik sarebbero stati inseriti solo per pareggiare i salari.

Le richieste di Houston erano chiare: volevano un giovane talento (Herro e Robinson in questo caso) su cui poter costruire la squadra del futuro per poter iniziare le trattative, ma hanno ritenuto l’offerta di Riley insoddisfacente.