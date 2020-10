Houston Rockets, il GM Daryl Morey lascerà la franchigia

Qualche settimana fa Mike D’Antoni aveva rivelato che non sarebbe ritornato agli Houston Rockets, nonostante i vari tentativi della dirigenza di convincerlo a rinnovare. Ora anche Daryl Morey seguirà il coach italo-americano e lascerà la franchigia texana dopo 13 stagioni come General Manager. Sotto la sua guida, i Rockets hanno vinto il 61.5% di partite, solamente gli Spurs sono riusciti a fare meglio in questo lasso di tempo.

Rivoluzione, quindi, in casa Rockets, che però si ritrova praticamente gli stessi giocatori della stagione appena conclusa, con contratti garantiti e alcuni pure pluriennali. Sarà una lunga off-season per Houston.