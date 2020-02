Houston Rockets pronti a liberarsi di Clint Capela?

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, gli Houston Rockets starebbero provando a scambiare il centro svizzero Clint Capela. I Rockets sono attualmente quinti a Ovest.

Molte squadre della Eastern Conference, inclusi gli Hawks, sarebbero coinvolte in queste trattative. Visto il contratto in essere, sarà una trade a più squadre: Capela guadagna 14.9 milioni (più circa 2 di bonus) quest’anno ed è sotto contratto fino al 2023, per un totale di oltre 57 milioni (bonus compresi) per i prossimi tre anni.

Houston è la squadra con il monte salari più alto di tutta la NBA a quota 145 milioni e vorrebbe ricavare in cambio un’ala e un centro, più eventuali scelte al draft.

Capela sta tenendo medie di 13.9 punti, 13.8 rimbalzi, 1.8 stoppate ed il 63% da 2 (ma un 53% ai liberi, nettamente peggiorato dallo scorso anno).