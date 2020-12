Houston Rockets, si lavora più intensamente per scambiare James Harden

Nelle ultime ore gli Houston Rockets hanno aumentato i lavori con due franchigie per scambiare James Harden.

Stiamo parlando di Brooklyn Nets o Miami Heat, secondo quanto riporta ESPN.

La franchigia newyorkese dovrà dare in cambio un pacchetto con LeVert, Prince e Dinwiddie e due prime scelte (Brooklyn vorrebbe tenere LeVert ma Houston lo vuole a tutti i costi).

Miami invece dovrà inserire sicuramente Tyler Herro (gli Heat non vorrebbero privarsene, ma Houston lo vuole assolutamente), più Iguodala e Olynyk in scadenza per pareggiare i conti. Inoltre deve essere incluso anche uno tra Robinson o Nunn: Houston vuole il primo, Miami è disposta a cedere il secondo visto che mette già sul piatto Herro. A questi quattro giocatori, dovrebbero anche essere incluse due prime scelte (2025 e 2027).

Sembra invece indietro Philadelphia, dopo che il GM Morey ha annunciato che Ben Simmons non verrà scambiato in nessun modo.

Da quando è a Houston (2012/13) James Harden ha sempre segnato più di 25 punti di media, esplodendo negli ultimi due anni. Nel 2018/19 ha tenuto 36.1 punti di media, mentre lo scorso anno si è fermato a 34.3 (con 6.6 rimbalzi e 7.5 assist in entrambe le stagioni, ma anche più di 4.5 perse a partita).