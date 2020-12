Houston Rockets, stasera a Portland giocheranno in nove

Gli Houston Rockets hanno dovuto rinviare la prima partita contro Oklahoma City perché non avevano il numero minimo di giocatori (otto) per scendere in campo.

Alcuni di questi avevano ricevuto un esito del tampone non determinabile e quindi sono stati posti in isolamento in attesa dei risultati dei nuovi esami. Che hanno dato esito negativo e quindi sono abili per prendere parte alla trasferta di Portland.

Saranno nove i giocatori disponibili, compreso anche lo scontento James Harden.

Ecco chi salterà la gara degli Houston Rockets a Portland, stanotte alle 4.00 ora italiana:

× Ben McLemore e Kenyon Martin jr positivi al Covid-19

× John Wall, DeMarcus Cousins, Eric Gordon e il two-way Mason Jones, in quarantena preventiva per essere stati a contatto con positivi (potrebbero tornare o a Denver, oppure più probabilmente per la doppia sfida casalinga con i Kings).

× Chris Clemsons fuori tutta la stagione per la rottura del tendine d’Achille