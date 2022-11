I 3 giocatori italiani attualmente in attività nel campionato NBA

Secondo le statistiche più aggiornate, con un totale di 2,2 miliardi di spettatori il basket è il terzo sport più popolare del mondo alle spalle di calcio e cricket. A questi, vanno poi aggiunti i 400 milioni di persone che lo praticano attivamente e coloro che, invece, sono soliti seguire questa disciplina sportiva e partecipare realizzando scommesse sportive sugli eventi di loro preferenza.

Da sempre, il campionato più rinomato della pallacanestro è la National Basketball League, più comunemente conosciuta come NBA. Alla base del suo successo ci sono fattori come gli elevati livelli di agonismo, competitività e spettacolo che regala ai suoi fan, così come la qualità eccelsa dei giocatori che vi militano.

Oltre ai più conosciuti LeBron James, Nikola Jokić e Luka Dončić, oggi sono anche tesserati oltreoceano alcuni giocatori italiani. A seguire, si porrà proprio l’attenzione sui tre che stanno prendendo parte alla 77esima edizione della lega cestistica statunitense, iniziata lo scorso 18 ottobre.

Danilo Gallinari

Non si potrebbe non iniziare questa rassegna che da questo giocatore, trattandosi di quello che, tra quelli qui presentati, vanta la maggior esperienza in NBA. Nello specifico, nei suoi 14 anni negli Stati Uniti il numero 8 della Nazionale italiana è sceso in campo in 776 occasioni (728 delle quali nella stagione regolare e le rimanenti 48 nei playoff).

Ora 34enne, Gallinari è stato la 6° scelta assoluta dei New York Knicks ai Draft del 2008. Dopo 3 stagioni sotto la guida di Mike D’Antoni, il suo cartellino è stato acquistato dai Denver Nuggets (2011-2017), Los Angeles Clippers (2017-2019), Oklahoma City Thunder (2019-2020) e Atlanta Hawks (2020-2022).

Il suo passaggio ai vice-campioni Boston Celtics è stato ufficializzato il 12 luglio scorso con la firma di un contratto biennale da 13,3 milioni di dollari. Purtroppo, il suo enorme desiderio di accompagnare i nuovi compagni alla conquista del titolo dovrà aspettare per essere esaudito, visto che il brutto infortunio al ginocchio sinistro che l’ha colpito il 27 agosto lo terrà a lungo lontano dai campi.

Simone Fontecchio

Questo pescarese di 26 anni è approdato in NBA solo in questa stagione, esattamente alla distanza di 10 anni dal suo esordio nel basket professionistico. Era infatti il 2012 quando vestì per la prima volta la maglia della Virtus Bologna dopo un lungo periodo trascorso nella sue giovanili.

Prima di giocare nell’Alba Berlino (2020-2021) e nel Saski Baskonia (2021-2022), l’ala azzurra ha collezionato numerose presenze in Italia con l’Olimpia Milano (2016-2019), il Vanoli Cremona (2017-2018) e la Pallacanestro Reggiana (2019-2020). Infine, il 27 luglio scorso gli Utah Jazz lo hanno messo sotto contratto biennale da free agent garantendogli un ingaggio complessivo da 6,25 milioni di dollari.

Con un nuovo numero sulle spalle – il 16 – in questo inizio di stagione Fontecchio ha giocato 78 minuti, durante i quali è riuscito a mettere a segno solo 34 punti. Nonostante questo e la sconfitta subita contro i Los Angeles Clippers nell’ultima di campionato (121-114), se i suoi Jazz occupano al momento la prima posizione nella Western Conference è anche grazie al suo contributo.

Paolo Banchero

Solo 20enne, questo giocatore originario di Seattle ma naturalizzato italiano è l’ultimo arrivato in casa NBA. Fino a questo momento, la 1° scelta al Draft di quest’anno non ha deluso le aspettative della dirigenza e dei tifosi della sua nuova squadra, gli Orlando Magic.

Al primo match contro i Detroit, Banchero si è distinto per le qualità tecniche e un carattere fuori dal comune. I 27 punti, 9 rimbalzi, 2 stoppate e 5 assist fatti in quell’occasione gli sono infatti valsi il riconoscimento di miglior esordiente assoluto nella storia del campionato.

Dato che nelle prime 11 sfide i suoi numeri non sono variati, l’ex-Duke Blue Devils si candida già come uno dei principali contendenti all’ambito premio Rookie of the Year. In campo per una media di 36.4 minuti a partita, è riuscito a mettere a segno una media di 23.5 punti e a fare 3.6 assist, 8.3 rimbalzi e 0.9 stoppate.

Sebbene il suo infortunio sia meno preoccupante rispetto a quello di Gallinari, anche Banchero si trova momentaneamente fuori dai giochi. Dopo la distorsione alla caviglia sinistra risalente alla sfida casalinga dell’9 novembre contro gli Houston Rockets potrebbe tornare il 30 novembre contro gli Atlanta Hawks o due giorni più tardi contro i Cleveland Cavaliers.

Italia e NBA, tra presente e futuro

Di età diverse e con esperienze variegate alle spalle, Gallinari, Fontecchio e Banchero sono oggi gli unici tre rappresentanti del Bel Paese nel mondo cestistico statunitense. Come si è visto, nonostante il primo sia condannato a una stagione da spettatore a causa di un brutto infortunio, gli altri due stanno facendo grandi cose con le loro rispettive squadre.

Ispirandosi a loro e a giocatori del calibro di Andrea Bargnani e Marco Belinelli che li hanno preceduti, si spera che presto avranno anche la possibilità di mettersi alla prova in NBA altre giovani promesse italiane. Nello specifico, si tratta di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo che, attualmente nelle fila dell’Alba Berlino e dell’Aquila Trento, sono già stati selezionati nell’ultimo Draft, rispettivamente dai Detroit Pistons e dai Minnesota Timberwolves.