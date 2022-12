I 60 punti di Luka Doncic. Mai un europeo ha segnato così tanto in NBA

L’incredibile prestazione di Luka Doncic contro i New York Knicks è anche la migliore prova fatta registrare da un giocatore europeo in NBA. Ecco la TOP FIVE delle performance europee nella storia della Lega.

#5 LUKA DONCIC e DIRK NOWITZKI 51 pts

24 marzo 2006, Dirk Nowitzki segna 51 punti contro i Golden State Warriors nella sconfitta dei Mavs (121-122). 13/20 da due, 3/4 da tre, e 16/17 ai liberi per il tedesco (anche 9 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e una stoppata).

Lo scorso 10 febbraio anche Luka Doncic ha saputo eguagliare l’asso teutonico sempre in maglia di Dallas. Contro i Los Angeles Clippers 51 punti (10/12 da due, 7/14 da tre, 10/14 ai liberi) con 9 rimbalzi, 6 assist, 1 recupero e una stoppata nella vittoria dei Mavs (112-105) alla loro prima uscita dopo la trade che aveva portato via Kristaps Porzingis. Doncic, che aveva già 28 punti dopo il primo quarto, conferma avere un gran feeling con i Clippers aggiornando la sua media a 32.6 punti realizzati in 26 partite giocate in carriera contro di loro, playoff compresi.



#4 GIANNIS ANTETOKOUNMPO 52 pts

17 marzo 2019, Giannis Antetokounmpo chiude la partita contro Philadelphia segnando 52 punti (12/18 da due, 3/8 da tre, 19/21 dalla lunetta) che ancora oggi il suo massimo in carriera. Un box score condito anche da 16 rimbalzi, 7 assist, 2 recuperi e una stoppata nella sconfitta dei Bucks 125-120 contro i Sixers. Il greco ha quattro partite con più di 50 punti realizzati compresa quella di Gara 6 delle Finals 2021 contro i Phoenix Suns (50 pts). Finora in questa stagione ha segnato al massimo 45 punti, a Cleveland lo scorso 21 dicembre.



#3 DIRK NOWITZKI 53 pts

Sul gradino più basso del podio c’è ancora Wunder-Dirk. 8 dicembre 2004, Nowitzki totalizza il suo career high con 53 punti (13/27 da due punti, 2/5 da tre, 21/22 dalla lunetta) a cui ha saputo aggiungere 16 rimbalzi, 2 assist, 3 recuperi e 4 stoppate nella vittoria all’overtime per i Mavs contro Houston con i Rockets che hanno avuto un Tracy McGrady da 48 punti. La stagione 04/05 è stata una delle migliori di Nowitzki in carriera. Il tedesco ha segnato una media di 26.1 punti con 9.7 rimbalzi e 3.1 assist nelle sue 78 gare.



#2 TONY PARKER 55 pts

Il 6 novembre 2008 Tony Parker ha guidato i suoi San Antonio Spurs al successo contro i Minnesota Timberwolves realizzando 55 punti con 20/33 da due punti, 2/3 da tre e 9/10 ai liberi dopo due overtime. Doppia doppia per l’esterno francese che ha saputo aggiungere anche 10 assist e 7 rimbalzi segnando 9 punti nel secondo supplementare. Quei 55 punti di Parker è stato il punteggio più alto di un giocatore degli Spurs da quando David Robinson ha stabilito il record di franchigia con 71 punti nel 1994.

#1 LUKA DONCIC 60 pts

27 dicembre 2022. Luka Doncic chiude con 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist la prova magistrale contro i New York Knicks dopo un tempo supplementare.