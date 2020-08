I Bucks boicottano gara-5, è la prima di una lunga serie?

I Milwaukee Bucks hanno deciso di non giocare la partita in seguito all’ennesimo atto della polizia, proprio in Wisconsin.

Non hanno effettuato il riscaldamento prepartita, a differenza dei Magic che l’hanno fatto ma poi hanno seguito i Bucks negli spogliatoi. Non si giocherà gara-5, da capire se verrà assegnata vittoria a tavolino ad Orlando oppure se si rigiocherà più avanti.

Pure Raptors e Celtics stanno pensando di non giocare gara-1, con coach Nurse che ha anche detto che due giocatori vorrebbero lasciare la “bolla” per dimostrare che la vita deve persone è più importante anche della pallacanestro.