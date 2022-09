I Celtics sospendono Udoka per tutta la stagione

I timori per Ime Udoka di una lunga sospensione si sono rivelati fondati: I Boston Celtics hanno deciso di sospendere il loro coach per tutta la stagione 2022/23, e di affidare l’incarico ad interim al suo vice Joe Mazzulla.

Nel loro comunicato, i Celtics hanno scritto: “I Boston Celtics hanno annunciato oggi che la squadra ha sospeso coach Ime Udoka per la stagione 2022/23 per violazioni delle politiche di squadra. Una decisione sul suo futuro con i Celtics oltre a questa stagione verrà presa più in avanti. La sospensione ha effetto immediato.”

Laconico il commento di coach Udoka: “Mi dispiace di mettere la squadra in questa difficile situazione, e accetto la decisione della squadra. Per rispetto di tutti i soggetti coinvolti, non commenterò ulteriormente.”

La sospensione è arrivata a causa di una relazione che Udoka ha intrattenuto con una donna membro dello staff dei Celtics, pratica vietata dalle regole della franchigia.

Coach Mazzulla aveva fatto un provino per il posto di Head Coach a Utah, che poi ha scelto un altro degli assistenti di Udoka, Will Hardy; ex giocatore di West Virginia, Mazzulla ha allenato per due stagioni a Fairmont State in Division II, e prima ancora è stato assistente della squadra di G League dei Celtics.