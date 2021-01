I Cleveland Cavaliers hanno deciso: Kevin Porter jr non giocherà più con loro

Kevin Porter jr ha giocato 50 partite nella sua prima stagione NBA, ma non si è ancora unito ai Cleveland Cavaliers in questa stagione.

La dirigenza ha deciso che verrà tagliato o scambiato senza comunicarglielo, tanto che in questi giorni il giovane ha scoperto, entrando per la prima volta in spogliatoio, che il suo armadietto è stato dato a Taurean Prince, appena arrivato all’interno della trade per Harden. Il suo invece è stato spostato dove i giovani o gli ultimi giocatori della rotazione hanno gli armadietti e questo ha portato ad uno scontro tra Porter jr e il GM Altman.

Ora Kevin Porter jr ha ancora due anni di contratto a circa 2 milioni a stagione, dopo che la dirigenza aveva esercitato la team option solo venti giorni fa. I Cleveland Cavaliers tenteranno fino al 25 marzo (ultimo giorno per le trade) a scambiarlo, altrimenti provvederanno a tagliarlo anche se il suo contratto verrà pagato interamente per i 4.2 milioni restanti. Cleveland sta lavorando anche su altri fronti, vedi McGee e Drummond entrambi in scadenza (anche se con contratti nettamente differenti).

Nella sua stagione da rookie ha tenuto medie di 10 punti in 23′ tirando con il 44% dal campo.