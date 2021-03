I Clippers proveranno a prendere Lonzo Ball entro giovedì?

I Los Angeles Clippers stanno provando a prendere Lonzo Ball via trade dai Pelicans. Il giocatore sarà restricted free agent a fine stagione e per restare in Louisiana, i Pelicans dovranno sborsare almeno 18-20 milioni.

I Clippers potrebbero mettere sul piatto Patrick Beverley (prenderà 14.3 milioni anche la prossima stagione) con la prima scelta 2027 con protezione, più due seconde scelte. I Clippers non hanno prime scelte per i prossimi sette anni, fino al 2027 appunto.

Lonzo Ball sta tenendo medie di 14.2 punti e 5.6 assist con il 38.5% dall’arco, mentre Beverley 8.3 punti con il 42% da 3.