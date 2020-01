I Kings offrono Bjelica per Kuzma. I Lakers chiedono nuovamente Bogdanovic

Kings e Lakers nuovamente al centro dei rumors su una trade.

E’ risaputo dell’interesse dei Kings per Kyle Kuzma, ala dei Lakers, già allenata dall’attuale Coach dei Kings Luke Walton. Sacramento avrebbe messo sul piatto Nemanja Bjelica, ala ex Fenerbahce.

I Lakers però avrebbero chiesto in cambio nuovamente Bogdan Bogdanovic, guardia serba ed ex MVP delle Final Four di EuroLega sempre con la maglia del Fenerbahce. I Kings però non sono disponibili alla cessione di Bogdanovic, al momento, come riportato da Kevin O’Connor of The Ringer.

La deadline si avvicina, troveranno l’accordo giusto Kings e Lakers?