I Knicks piangono la loro leggenda: Willis Reed si è spento a 80 anni

La leggenda dei New York Knicks Willis Reed se n’è andato poco fa all’età di 80 anni. Indimenticato dai fan arancio-blu per aver trascinato NY agli unici due titoli NBA vinti negli anni ’70 (fu anche MVP delle Finals ’70 e ’73), Willis Reed è ricordato per essere stato una delle prime leggende di origine afroamericana e per aver difeso i diritti dei suoi “fratelli” negli Stati Uniti degli anni ’60 e ’70.

Celebre la sua gara-7 delle Finals 1973 nella quale, nonostante un grave infortunio alla caviglia, riuscì a partire in quintetto e dare la spinta emotiva alla squadra affinché conquistasse partita e titolo. La sua maglia #19 è tra quelle ritirate dai New York Knicks.